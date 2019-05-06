Между тем, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,42 грн/$1 с 26,495 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки гривни на межбанке к окончанию торгов составили 26,4-26,44 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 6 мая снизился до 26,5014 грн/$1 с 26,4841 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 мая 2019 года. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Курсы валют на 7 мая выглядят так:

100 долларов США - 2649.5920 грн

100 евро - 2967.2781 грн

10 российских рублей - 4.0554 грн

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке

2 мая составил 220,9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $194,8 млн.

Как сообщалось ранее, после выходных доллар и евро немного подешевели.

Еще мы писали, что в апреле наблюдалось падение курса доллара. Банкиры объяснили это снижением спроса на валюту в обменниках.