В апреле текущего года международные резервы Украины сократились на 0,5% - до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за погашений государственного долга в значительных объемах. Об этом говорится в предварительном отчете на сайте НБУ в понедельник.

По данным регулятора, снижение международных резервов в прошлом месяце связано с платежами на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в размере $881,7 млн, в том числе $710,3 млн - на обслуживание и погашение ОВГЗ в иностранной валюте и $78 млн - на обслуживание еврооблигаций.

Отмечается, что эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $416,6 млн и EUR2,6 млн. Кроме того, чистая покупка НБУ валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на $299,9 млн.

На размер международных резервов также позитивно повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $54 млн.

По данным на 1 мая 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины за месяц выросли почти на миллиард долларов - НБУ.

Также мы писали, что международные резервы Украины продолжат таять. Осталось $17,75 млрд.