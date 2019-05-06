МИД Беларуси сообщает о 10 госпитализированных туристах в результате происшествия на украинском Прикарпатье, 13 граждан Беларуси также пострадали в результате падения грузового автомобиля с обрыва в реку Черный Черемош. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в соцсети Twitter.

"По уточненным данным, пострадало 13 граждан Беларуси, из них 10 находятся в лечебно-медицинском учреждении МИД Беларуси", - говорится в сообщении МИД Беларуси.

Фото: twitter.com/belarusmid

Ранее в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщали о трех погибших и восьмерых госпитализированных в результате происшествия. "Посольство Беларуси в Украине в контакте с украинской стороной продолжает работу по оказанию необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП с туристами из Беларуси произошло в с.Быстрец Верховинского района Ивано-Франковской области. Грузовой автомобиль с КУНГом рухнул с обрыва (высота около 40 м) в реку Черный Черемош. Автомобиль перевозил группу из 23 белорусских туристов, трое из них погибли на месте происшествия.

По данным ГосЧС, госпитализированы 10 человек, при чем одна женщина находится в тяжелом состоянии. Полиция Ивано-Франковской области сообщает о девяти госпитализированных в Верховинскую райбольницу с различными травмами, и что другим пассажирам помощь была оказана на месте происшествия.

Правоохранители сообщают, что 47-летний водитель автомобиля, житель одного из сел Косовского района, во время инцидента находится в состоянии алкогольного опьянения, обошелся синяками. Он задержан.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц), санкция которого предусматривает лишение свободы на 5-10 лет.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Как сообщала "Страна", на Пасху в Карпатах заблудились пятеро туристов из Киева.

Напомним, за три года число туристов в Чернобыльской зоне увеличилось почти в 10 раз.