В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) дали ориентировочную оценку росту реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-март 2019 года в сравнении аналогичным периодом за прошлый год, который составил 2,2% (+/- 0,2 процентного пункта), хотя в четвертом квартале 2018 года рост ВВП составил 3,5%, передает Интерфакс-Украина.

"С учетом комплекса факторов в целом, как и прогнозировалось, рост ВВП в первом квартале 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 2,2%", – говорится в материалах, обнародованных на сайте МЭРТ в понедельник.

Как отметили в ведомстве, рост экономики в отдельных отраслях сдерживали такие факторы как запрет России на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции украинского происхождения в конце 2018 года, сокращение спроса на электроэнергию на фоне теплых погодных условий и продолжение проведения ремонтов технологического оборудования на отдельных энергогенерирующих предприятиях.

Объемы строительства инженерных сооружений выросли в 1,5 раза, а нежилых зданий – на 33%, тогда как капвложения бюджета выросли на 37,4%.

Относительно агропромышленной отрасли МЭРТ отмечает активный рост в первом квартале в секторах птицеводства (рост объемов выращивания птицы на 10,9%) и свиноводства (рост на 5,2%).

В то же время агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики – сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за первый квартал текущего года вырос на 0,9%.

МЭРТ указывает, что это хуже показателя за аналогичный период 2018 года, когда СИП вырос на 3,1%.

"По итогам первого полугодия ожидается положительная динамика СИП в условиях сохранения высокого спроса на услуги строительства и отдельных внешних рынках, повышение платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий", – отмечается в материалах МЭРТ.

Также МЭРТ указало риски ухудшения этого показателя, в частности, эскалацию военного конфликта на Донбассе, усиление девальвационных и инфляционных тенденций, а также сверх ожидаемого негативный эффект очередных санкций со стороны РФ, которые вступят в силу с 1 июня 2019-го.

Ранее сообщалось, что после первого квартала в правительстве ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019 год.

Также мы писали, что агентство Fitch изменило прогноз роста мирового ВВП на 2019 - 2020 годы.