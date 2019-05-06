Экс-генпрокурор Виктор Шокин рассказал в интервью "Стране" о том, как действующий глава ГПУ Юрий Луценко на коленях просил президента назначить его генпрокурором, а теперь спасает себя.

"Луценко спасает себя, он такой человек по натуре - кого он только не предал, начиная с Александра Мороза? Думаю, он понимает что все уголовные дела по "Burisma" и Злочевскому при нем закрыли незаконно", - высказал мнение Шокин.

По его словам, когда Луценко дал ход "пидозрам" людям из ближайшего окружения Петра Порошенко, то дал понять, что может предать и экс-президента.

"Думаю, что еще предаст, это было только начало. Конечно могу ошибаться, но если человек по характеру предатель... Он же ведь меня и подсидел! Я знаю, как он стал гепрокурором и как стоял на коленях перед Порошенко в Японии (перед назначением на пост главы ГПУ Луценко в качестве главы фракции БПП вместе с президентом принимал участие в визите в страну Восходящего Солнца - Прим. Ред.): "Поставьте меня, я буду делать, все что угодно". Я такого никогда не обещал, у меня было только одно условие - кадры буду сам назначать. Мы об этом договорились, хотя до этого все генпрокуроры водили в АП претендентов на посты, начиная от прокуроров областей - для "собеседования". Такая была моя тактика. Да и вообще, я бы не вернулся с пенсии, если бы меня самого не попросили об этом", - заявил экс-генпрокурор.

Напомним, ранее "Страна" писала, как и зачем экс-генпрокурор пытается через ЕСПЧ вернуться в свое кресло.

Как сообщала "Страна", ранее Байден рассказал, что Украина не получит миллиард долларов от США, если не уволит генпрокурора Шокина.