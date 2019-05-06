Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе после публикации интервью "Страны" , заявил, что заявления его бывшего шефа Виктора Шокина о расследовании вокруг компании "Burisma" не соответствуют действительности.

Экс-глава ГПУ ранее рассказал, что перед его увольнением прокуратура вышла в суды с ходатайствами о повторном наложении арестов на имущество компании.

"Заявление Шокина - это бред, поскольку никаких активных действий по компании "Burisma" как генпрокурор он тогда не предпринимал, несмотря на то, что американцы активно интересовались, как идут дела у компании. Что касается расследования этой истории, "пленки Онищенко", которые несомненно скоро будут расследованы, раскрывают подоплеку в том числе и этой истории. В те времена, когда наш громометатель Шокин должен быть рвать всех коррупционеров по очереди - от Злочевского до Кононенко, Петр Порошенко договаривался о сделке со Злочевским и отзывался о нем как о "Коля - хороший парень". Мы все это помним. А Байден тогда транслировал мнение посольства Украины на месте, поскольку США категорически отказывались общаться с Шокиным, поскольку он саботировал всю работу по реформе системы прокуратуры.

Позже британцы и американцы активно интересовались, почему реформа так и не произошла. США тогда поставили ультиматум Порошенко, что не дадут миллиард Украине, если он отставит Шокина. Американская политика наоборот была направлена на то, чтобы реализовались шумные коррупционные дела.

Американцы в то время даже делегировали своих следователей из США, которые работали со Столярчуком и Шокиным, заявляли о готовности включиться в расследование важных коррупционных дел для украинских бенефициаров, которые находились в главном следственном управлении. Но их к делу не подпустили.

Один из американцев как-то делился своим шоком от разговора со следователем. Тот сказал, что они не могут проверить компанию, которая закупала 60 яхт для украинских бенефициаров. Компания, к слову, зарегистрированная, в Латвии. Они были жутко разочарованы", - рассказал "Стране" Сакварелидзе.

Ранее экс-генпрокурор Виктор Шокин рассказал в интервью "Стране", как хочет восстановиться в должности и почему Байден приказал Порошенко его уволить.

Напомним, что "Страна" писала, как и зачем экс-генпрокурор пытается через ЕСПЧ вернуться в свое кресло.