В центре Харькова неизвестные разрушили памятный знак в честь провозглашения независимости Украины, установленный на входе в сад Шевченко. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщает newsroom.kh.ua, монумент был установлен "в честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года - декларации о государственном суверенитете Украины". "Сегодня около 08:00 полиция получила от работника "Харьковзеленстроя" информацию о повреждении памятника. На месте стражи порядка обнаружили, что камень повален и расколот. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений", - говорится в сообщении.

Это не первый случай надругательства над этим памятным знаком. В частности, в сентябре 2013 года неизвестные похитили трезубец с флагштока государственного флага, являющегося частью памятного знака.

Фото: newsroom.kh.ua

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