Во время отработки операции "Сирена" в Киевской области полицейские остановили автомобиль с оружием. В 22 часов группа реагирования патрульной полиции остановила автомобиль "ВАЗ-2104" в пгт. Барышевка. Об этом передает Киев Оперативный.

Водителем оказался 36-летний житель города Черкассы, который руководил автомобилем без соответствующих документов. Также в автомобиле находился 33-летний пассажир из Черкасс.

При проведении неотложного обыска в салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили два пистолета "Макарова", глушители, пистолет и патроны.

Во время проведения следственных действий водитель начал оказывать сопротивление работнику полиции.

Сотрудники проверяют их на причастность к совершению преступлений с использованием оружия. Установлено, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой - за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Также во время операции "Сирена" работники полиции вблизи столицы остановили автомобиль "Chery", в салоне которого обнаружено и изъято 11 пакетов вещества, похожего на наркотик амфетамин, металлический кастет и пистолет.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Продолжается следствие.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", за убийство полицейского в Барышевке задержаны двое подозреваемых. У подозреваемых изъяли два пистолета, глушители, револьвер и патроны. Отметим, что стрелок, ранивший в Киеве журналиста, сам пришел в полицию.

В журнале The New Yorker (США) констатировали, что "после начала АТО Украина превратилась в оружейный супермаркет".