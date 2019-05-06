Уволенный в 2016 году экс-генпрокурор Виктор Шокин сообщил "Стране", что обжалует процедуру своего увольнения через Европейский суд по правам человека. И оценил свои шансы восстановиться в должности.

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"Тут как суд решит. Но если по закону, то у меня еще два года и четыре месяца полномочий. Мое увольнение было осуществлено с нарушением закона. Я готов работать. Плюс у меня есть еще одно интересное заключение одного из членов команды Зеленского - Андрея Мережко. Он написал, что в моей ситуации было реальное вмешательство Байдена во внутренние дела Украины. Это считается уголовным преступлением. Тогда "байденовцы" думали, что у них все получилось со мной. Поэтому сейчас и боятся (чему у меня есть подтверждения), что если я восстановлюсь на посту, то доведу дело по "Burisma" до конца", - рассказал "Стране" Виктор Шокин.

Напомним, ранее "Страна" писала, как и зачем экс-генпрокурор пытается через ЕСПЧ вернуться в свое кресло.

Как сообщала "Страна", выступая в Совете международных отношений США Байден рассказал, как заявил в Киеве , что Украина не получит миллиард долларов от США, если не уволит генпрокурора. "И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", - сказал Байден.