Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Харлем Дезир потрясен покушением на убийство журналиста в Черкассах и требует эффективного расследования инцидента со стороны Украины. Об этом говорится на сайте миссии.

По словам Дезира, необходимо уже сегодня провести эффективное расследование покушения на убийство журналиста Вадима Комарова в Черкассах. "Я осуждаю это очень жестокое нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах, после которого он оказался в коме. Это покушение на местного журналиста-расследователя, известного своими репортажами о коррупции. Эта целенаправленная атака вызывает особую тревогу и не может остаться безнаказанной. Расследование было начато незамедлительно, и я призываю власти сделать все возможное для полного расследования преступления", - подчеркнул Дезир.

Напомним, местный журналист и блогер Вадим Комаров, известный своими отчетами о коррупции, подвергся нападению утром 4 мая в центре Черкасс. Он получил несколько ударов по голове и все еще находится в коме после операции в местной больнице. "Я надеюсь, что Вадим Комаров скоро полностью выздоровеет и что он и его коллеги будут защищены от насилия и запугивания", - сказал представитель ОБСЕ.

Полиция открыла уголовное производство в связи с избиением журналиста Комарова, личность нападавшего устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Вадим Комаров в своих публикациях не раз поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова: хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.