Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что минеральные добавки - достаточно распространенная практика. Однако необходимо консультироваться с врачом перед употреблением витаминных добавок и с осторожностью относится к БАДам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Министр здравоохранения перечислила наиболее популярных минералы:

Кальций нужен не только для здоровья костей. Он служит сигнальной молекулой клетки, кофактором многих ферментов. Уровень кальция в крови должен быть постоянным. Мы должны получать около 1 грамма кальция в сутки. Лучше пить цитрат кальция, и пить его в несколько приемов в течение дня дозами не более 600 мг. Добавки кальция взаимодействуют с другими лекарствами, в том числе с антибиотиками, бисфосфатами и лекарствами против гипертензии. Кроме этого, кальций ухудшает усвоение добавок магния, цинка и железа. Впрочем, добавки кальция не помогут от ломких ногтей и волос. Нехватка кальция в организме проявляется как потеря кальция, а в крови его уровень постоянен, поэтому ни на волосы, ни на кожу это не может повлиять. Если у вас ломкие ногти наряду с рядом других симптомов - потрескавшимися губами, одышкой, утомляемостью или внезапным набором веса, следует обратиться к врачу. Это может быть проявлением анемии или недостаточной активности щитовидной железы. Вы можете найти кальций в молочной сыворотке, молоке и молочнокислых продуктах, но не в сливках или сметане, сыре типа пармезан, моцарелла и сулугуни. Также кальций есть в белокочанной, цветной и пекинской капусте.

нужен не только для здоровья костей. Он служит сигнальной молекулой клетки, кофактором многих ферментов. Уровень кальция в крови должен быть постоянным. Мы должны получать около 1 грамма кальция в сутки. Лучше пить цитрат кальция, и пить его в несколько приемов в течение дня дозами не более 600 мг. Добавки кальция взаимодействуют с другими лекарствами, в том числе с антибиотиками, бисфосфатами и лекарствами против гипертензии. Кроме этого, кальций ухудшает усвоение добавок магния, цинка и железа. Впрочем, добавки кальция не помогут от ломких ногтей и волос. Нехватка кальция в организме проявляется как потеря кальция, а в крови его уровень постоянен, поэтому ни на волосы, ни на кожу это не может повлиять. Если у вас ломкие ногти наряду с рядом других симптомов - потрескавшимися губами, одышкой, утомляемостью или внезапным набором веса, следует обратиться к врачу. Это может быть проявлением анемии или недостаточной активности щитовидной железы. Вы можете найти кальций в молочной сыворотке, молоке и молочнокислых продуктах, но не в сливках или сметане, сыре типа пармезан, моцарелла и сулугуни. Также кальций есть в белокочанной, цветной и пекинской капусте. Магний является кофактором почти 80% ферментов в нашем теле. Он нужен для образования нейромедиаторов, а его недостаток связывают с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, остеопорозом, гипертензией, и неврологическими нарушениями. Дневная потребность в магнии - 3,6 мг/кг. Большинство добавок предлагает большую дозу. Но дело в том, что магний имеет ограничения в усвоении. Если вы хотите принимать магний, то пейте его небольшими дозами и отдельно от кальция и цинка, сочетайте с белковой и жирной пищей, сахаром и корнеплодами - они способствуют поглощению магния. А отруби, грибы, шпинат, орехи и высокие дозы других минералов будут препятствовать усвоению магния из добавок. Магний содержится во всех зеленых овощах, зелени и крупах. К примеру, эквивалент БАД с магнием - это жемчужная или кукурузная каша со шпинатом или пореем и горсть орехов и тыквенных семечек.

является кофактором почти 80% ферментов в нашем теле. Он нужен для образования нейромедиаторов, а его недостаток связывают с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, остеопорозом, гипертензией, и неврологическими нарушениями. Дневная потребность в магнии - 3,6 мг/кг. Большинство добавок предлагает большую дозу. Но дело в том, что магний имеет ограничения в усвоении. Если вы хотите принимать магний, то пейте его небольшими дозами и отдельно от кальция и цинка, сочетайте с белковой и жирной пищей, сахаром и корнеплодами - они способствуют поглощению магния. А отруби, грибы, шпинат, орехи и высокие дозы других минералов будут препятствовать усвоению магния из добавок. Магний содержится во всех зеленых овощах, зелени и крупах. К примеру, эквивалент БАД с магнием - это жемчужная или кукурузная каша со шпинатом или пореем и горсть орехов и тыквенных семечек. Цинк необходим для работы иммунной системы, регуляции активности генов, заживления ран и работы мозга. Добавки цинка эффективны в лечении длительной диареи у детей и ее предупреждении, и рекомендованы при кишечных инфекциях. Достаточное потребление цинка может замедлить связанные с возрастом хронические болезни, остеоартрит, остеопороз и дегенерацию сетчатки глаза. Добавки цинка контролируют уровень глюкозы и баланс жиров у больных диабетом. Цинк необходим для образования спермы, его также могут прописать людям с ВИЧ. Недостаток цинка может проявляться в выпадении волос, дистрофии ногтей (сильном искажении), эректильной дисфункции, отставании развития у детей, частых простудных заболеваниях. Цинка чаще нехватает людям с алкоголизмом, нарушением усвоения нутриентов (при болезни Крона), а также будущим и кормящим матерям и веганам. Количество цинка, необходимого нам, зависит от возраста и веса, и колеблется от 5 до 12 мг/сут. Цинк НЕ накапливается в нашем теле - лишнее выводится с мочой. Доза 40 мг считается безопасной. Суточную дозу цинка следует принять за 2-5 приемов. Вы можете найти цинк в мясе, морепродуктах, бобовых, тыквенных и конопляных семечках, какао и орехах. Цинк - в бобовых и орехах имеет низкую биодоступность, поэтому их лучше замачивать перед приготовлением или употреблением.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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