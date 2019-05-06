Супрун рассказала украинцам, как уберечься от ДТП или хотя бы снизить риск
Сегодня, 6 мая, начинается Неделя безопасности дорожного движения. В связи с чем исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун решила напомнить украинцам, что безопасность на дорогах - ответственность каждого. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Супрун отметила что, что нельзя никогда забывать об безопасности, ведь аварии случаются ежедневно. По ее словам, только за прошлый год в Украине произошло более 150 тысяч ДТП. Погибли около 3,5 тысяч украинцев, 31 тысяча травмированы. В мире смертность в результате ДТП с каждым годом растет — около 1,35 миллиона человек в год погибают на дорогах. Это около 3,7 тысячи ежедневно.
В связи с такой печальной статистикой, медик дала несколько советов, которые помогут избежать опасности на дорогах.
- Всегда пристегивайтесь в авто
Даже если вы планируете поехать в магазин за углом, или очень доверяете водителю — пристегиваться критически важно. Эффективность ремней безопасности доказана научно. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье-на 25-75%.
- Не используйте заглушки для ремней безопасности
Некоторые люди игнорируют ремни безопасности и пытаются избавиться предупредительных звуков в автомобиле с помощью заглушек, чтобы авто "не пикало". Заглушки предназначены для того, чтобы отверстие для пояска не наполнялся пылью или грязью. Пользоваться ими нужно лишь, когда авто не движется.
- Не верьте в миф, что можно выпрыгнуть из автомобиля на ходу
Порой водители, в частности такси, решают не пристегиваться, чтобы в случае аварии или нападения, иметь возможность быстро выпрыгнуть из машины. Такой метод срабатывает только в кино, а не реальной жизни.
- Используйте автокресло для ребенка
Около 500 детей погибают ежедневно в автомобильных катастрофах. Эти риски можно существенно уменьшить, если внимательно подойти к выбору детского автокресла. Существует большое количество статистических данных, которые указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных авариях.
К примеру, по данным ВОЗ, детские автомобильные кресла уменьшают риски получения серьезной травмы на 80% в сравнении с детьми, которых фиксируют в авто просто с помощью ремня безопасности.
- Не садитесь за руль, если выпили даже немного алкоголя
Не верьте в миф об алкоголе "Я способен/способна себя контролировать". Даже небольшое количество алкоголя замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания и негативно влияет на зрение. Это значительно повышает риски попасть в аварию.
- Если вы ездите по городу на велосипеде — внимательно изучите правила дорожного движения
Особое внимание обратите на правила проезда перекрестков, порядок выезда с второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта, используйте защиту и фонари.
- Не превышайте скорость
Если автомобиль движется со скоростью менее 50 км/ч, риск гибели пешеходов составляет 20%, тогда как при 80 км/ч - почти 60%. С увеличением скорости риски попасть в сложную аварию растут!
- Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем
Даже если нужно быстро ответить на звонок или перечитать короткое сообщение! При скорости в 50 км/час водитель не отвлекается по крайней мере на 2 секунды через телефон, проезжает вслепую 28 метров пути. Это крайне опасно, ведь на дороге есть множество непредсказуемых факторов, от которых мы не застрахованы.
Видео: Facebook/Ульяна Супрун
Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун
Ранее Супрун призвала не доверять популярным блогам о здоровье и похудении.
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