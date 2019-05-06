Сегодня, 6 мая, начинается Неделя безопасности дорожного движения. В связи с чем исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун решила напомнить украинцам, что безопасность на дорогах - ответственность каждого. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Супрун отметила что, что нельзя никогда забывать об безопасности, ведь аварии случаются ежедневно. По ее словам, только за прошлый год в Украине произошло более 150 тысяч ДТП. Погибли около 3,5 тысяч украинцев, 31 тысяча травмированы. В мире смертность в результате ДТП с каждым годом растет — около 1,35 миллиона человек в год погибают на дорогах. Это около 3,7 тысячи ежедневно.

В связи с такой печальной статистикой, медик дала несколько советов, которые помогут избежать опасности на дорогах.

Всегда пристегивайтесь в авто

Даже если вы планируете поехать в магазин за углом, или очень доверяете водителю — пристегиваться критически важно. Эффективность ремней безопасности доказана научно. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье-на 25-75%.

Даже если вы планируете поехать в магазин за углом, или очень доверяете водителю — пристегиваться критически важно. Эффективность ремней безопасности доказана научно. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье-на 25-75%. Не используйте заглушки для ремней безопасности

Некоторые люди игнорируют ремни безопасности и пытаются избавиться предупредительных звуков в автомобиле с помощью заглушек, чтобы авто "не пикало". Заглушки предназначены для того, чтобы отверстие для пояска не наполнялся пылью или грязью. Пользоваться ими нужно лишь, когда авто не движется.

Некоторые люди игнорируют ремни безопасности и пытаются избавиться предупредительных звуков в автомобиле с помощью заглушек, чтобы авто "не пикало". Заглушки предназначены для того, чтобы отверстие для пояска не наполнялся пылью или грязью. Пользоваться ими нужно лишь, когда авто не движется. Не верьте в миф, что можно выпрыгнуть из автомобиля на ходу

Порой водители, в частности такси, решают не пристегиваться, чтобы в случае аварии или нападения, иметь возможность быстро выпрыгнуть из машины. Такой метод срабатывает только в кино, а не реальной жизни.

Порой водители, в частности такси, решают не пристегиваться, чтобы в случае аварии или нападения, иметь возможность быстро выпрыгнуть из машины. Такой метод срабатывает только в кино, а не реальной жизни. Используйте автокресло для ребенка

Около 500 детей погибают ежедневно в автомобильных катастрофах. Эти риски можно существенно уменьшить, если внимательно подойти к выбору детского автокресла. Существует большое количество статистических данных, которые указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных авариях.

К примеру, по данным ВОЗ, детские автомобильные кресла уменьшают риски получения серьезной травмы на 80% в сравнении с детьми, которых фиксируют в авто просто с помощью ремня безопасности.

Около 500 детей погибают ежедневно в автомобильных катастрофах. Эти риски можно существенно уменьшить, если внимательно подойти к выбору детского автокресла. Существует большое количество статистических данных, которые указывают, что правильный выбор и фиксация ребенка в кресле может сохранить жизнь даже в очень сложных авариях. К примеру, по данным ВОЗ, детские автомобильные кресла уменьшают риски получения серьезной травмы на 80% в сравнении с детьми, которых фиксируют в авто просто с помощью ремня безопасности. Не садитесь за руль, если выпили даже немного алкоголя

Не верьте в миф об алкоголе "Я способен/способна себя контролировать". Даже небольшое количество алкоголя замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания и негативно влияет на зрение. Это значительно повышает риски попасть в аварию.

Не верьте в миф об алкоголе "Я способен/способна себя контролировать". Даже небольшое количество алкоголя замедляет реакцию, снижает концентрацию внимания и негативно влияет на зрение. Это значительно повышает риски попасть в аварию. Если вы ездите по городу на велосипеде — внимательно изучите правила дорожного движения

Особое внимание обратите на правила проезда перекрестков, порядок выезда с второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта, используйте защиту и фонари.

Особое внимание обратите на правила проезда перекрестков, порядок выезда с второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта, используйте защиту и фонари. Не превышайте скорость

Если автомобиль движется со скоростью менее 50 км/ч, риск гибели пешеходов составляет 20%, тогда как при 80 км/ч - почти 60%. С увеличением скорости риски попасть в сложную аварию растут!

Если автомобиль движется со скоростью менее 50 км/ч, риск гибели пешеходов составляет 20%, тогда как при 80 км/ч - почти 60%. С увеличением скорости риски попасть в сложную аварию растут! Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем

Даже если нужно быстро ответить на звонок или перечитать короткое сообщение! При скорости в 50 км/час водитель не отвлекается по крайней мере на 2 секунды через телефон, проезжает вслепую 28 метров пути. Это крайне опасно, ведь на дороге есть множество непредсказуемых факторов, от которых мы не застрахованы.

Видео: Facebook/Ульяна Супрун

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее Супрун призвала не доверять популярным блогам о здоровье и похудении.

Также мы писали, что Супрун рассказала украинцам, чем опасны информационные пузыри и как из них выбраться самостоятельно.