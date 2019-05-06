Журналист и телеведущий Савик Шустер, как и писала "Страна", прилетел рейсом Рим - Киев в 17.25. "Страна" встретила его в аэропорту "Борисполь".

Савик Шустер вышел через ЗОД (зал официальных делегаций) в терминале "В".

В декабре 2016 года телеканал Шустера "3s.tv" объявил о прекращении работы из-за финансовых трудностей. На этом деятельность журналиста в Украине временно прекратилась. Перед этим у Шустера были проблемы с разрешением на работу.

Также "Страна" писала, что суд признал незаконной налоговую проверку студии Шустера в 2015 году.

Напомним, что после трех лет судебных разбирательств Верховный суд Украины принял окончательное решение по делу "Савик Шустер Студии", отменив ей штраф налоговой инспекции в 13 млн грн.