Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что по юридическим оценкам основания для роспуска Верховной Рады есть даже в случае инаугурации президента Украины после 28 мая. Об этом он сказал журналистам на Kyiv Jewish Forum, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я поддерживаю инаугурацию, которую определит Верховная Рада", - заявил Луценко журналистам. По словам генпрокурора, законодательные основы для роспуска парламента есть как при вступлении президента в должность до 28 мая, так и после этой даты. "На самом деле, юридические оценки допускают роспуск как до 28 мая, так и после 28 мая… Поэтому говорить, что единственная цель инаугурации – роспуск парламента, мягко говоря, не очень разумно", - добавил он.

Луценко также отметил, что на данный момент ни избранный президент Владимир Зеленский, ни его представители не обращались к нему для проведения встречи. "С господином Зеленским у меня давние отношения – это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными", - добавил генпрокурор.

Вместе с тем, он отметил, что не голосовал за Владимира Зеленского. "Но такая убедительная его победа дает ему серьезный мандат народного доверия", - добавил Луценко.

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского заботиться об армии и не повторять ошибок предшественников.

Ранее Луценко заявил, что советник Зеленского хочет добиться его отставки.

Экс-генпрокурор Виктор Шокин рассказал "Стране", что Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором, а теперь спасает себя.