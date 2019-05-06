Экс-генпрокурор Виктор Шокин рассказал "Стране", почему бывший вице-президент США Джо Байден, связанный с лоббированием бизнеса экс-министра экологии Николая Злочевского, приказал президенту Петру Порошенко его уволить.

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Виктор Шокин рассказал, что не собирался "включать заднюю" по "делу Burisma" - компании Злочевского в совет директоров которой, вскоре после Евромайдана, вошли сын Байдена, бывший президент Польши Александр Квасьневский, а также Девон Арчер (близкий друг пасынка экс-госсекретаря США Джона Керри). Работа членов совета директоров щедро оплачивалась.

"Президент мне говорил неоднократно, что Байден требовал, чтобы меня убрали. Был подготовлен отчет о проделанной мной работе, его направили депутатам, размещали на сайте ГПУ. Если взять эти сводки - они в разы отличаются от того, что смогли сделать мои предшественники. Объективных оснований для увольнения не было", - рассказал о желании Байдена уволить его Шокин.

Он добавил, что Байден взялся за него очень серьезно. "Он пообещал Порошенко, что привезет на меня коррупционный компромат. Приехал в декабре 2015 года, выступил в Верховной Раде, ничего не сказал об этом, и уехал. Я тогда собрался и поехал на Банковую. Разговор был такой: "Ну что, привез коррупцию Байден?". - "Витя, ни@#$% он на тебя не привез". - "И что будем делать?" - "Да пошел он!..". Примерно так. Вы же понимаете, что если бы у вице-президента США были доказательства моей коррупции, то он бы все это использовал наверняка в своих целях", - отметил экс-глава ГПУ.

Он отметил, что были регулярные ультиматумы. а окончательно он переступил порог 2 февраля 2016 года, когда прокуратура вышла в суды с ходатайствами о повторном наложении арестов на имущество "Burisma".

"Предполагаю, что тогда президенту поступил очередной звонок от Байдена, шантаж невыделением кредита... Тут Порошенко и сдался", - сказал Шокин, который был уволен 3 апреля 2016 года.

Напомним, что ранее Шокин рассказал "Стране", как закрытие уголовных дел по Злочевскому и Байдену гарантировало Луценко должность генпрокурора.

Также "Страна" писала, как украинский след может помешать Джо Байдену стать президентом США.