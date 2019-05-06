В Фейсбуке новая эпидемия - пользователи получают файл псевдовидео с вирусом
Пользователи социальной сети Фейсбук получают файл: "video_91381.bz", который маскируется под видео, но на самом деле в него запакован файл-вирус.
Фото: facebook.com/ramil.zamdykhanov
Департамент киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров, советует пользователям:
- не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием. Перед открытием лучше получить подтверждение у отправителя такого письма другими возможными средствами связи;
- установить лицензионное программное обеспечение операционной системы и использовать антивирусные программы;
- систематически обновлять операционную систему и программные продукты;
- не предоставлять доступ посторонним лицам к персональному компьютеру.
Как сообщала "Страна", Украину атакует новый компьютерный вирус, который маскируется под повестки из судов. В Департаменте киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров, опубликовали специальные советы пользователям.
Напомним, что вынимать флешки без "безопасного извлечения" можно еще с 2009 года.
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