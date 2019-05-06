Пользователи социальной сети Фейсбук получают файл: "video_91381.bz", который маскируется под видео, но на самом деле в него запакован файл-вирус.  

 

Фото: facebook.com/ramil.zamdykhanov

Департамент киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров, советует пользователям:

  • не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием. Перед открытием лучше получить подтверждение у отправителя такого письма другими возможными средствами связи;
  • установить лицензионное программное обеспечение операционной системы и использовать антивирусные программы;
  • систематически обновлять операционную систему и программные продукты;
  • не предоставлять доступ посторонним лицам к персональному компьютеру.

Как сообщала "Страна", Украину атакует новый компьютерный вирус, который маскируется под повестки из судов. В Департаменте киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров, опубликовали специальные советы пользователям.

Напомним, что вынимать флешки без "безопасного извлечения" можно еще с 2009 года.

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