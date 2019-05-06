Пользователи социальной сети Фейсбук получают файл: "video_91381.bz", который маскируется под видео, но на самом деле в него запакован файл-вирус.

Фото: facebook.com/ramil.zamdykhanov

Департамент киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров, советует пользователям:

не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием. Перед открытием лучше получить подтверждение у отправителя такого письма другими возможными средствами связи;

установить лицензионное программное обеспечение операционной системы и использовать антивирусные программы;

систематически обновлять операционную систему и программные продукты;

не предоставлять доступ посторонним лицам к персональному компьютеру.





Как сообщала "Страна", Украину атакует новый компьютерный вирус, который маскируется под повестки из судов. В Департаменте киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров, опубликовали специальные советы пользователям.

Напомним, что вынимать флешки без "безопасного извлечения" можно еще с 2009 года.