В честь Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечался накануне, 5 марта, сотрудники Патрульной полиции Украины предостерегли водителей от парковки на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью и тех, кто перевозит инвалидов. Об этом говорится в посте правоохранителей в соцсети Facebook.

"Вчера, 5 мая, отмечался Международный день борьбы за права инвалидов. Пользуясь случаем, хотим предостеречь вас от парковки на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью или тех, кто перевозит инвалидов", - говорится в сообщении.

Кроме того, стражи порядка напомнили, что остановка и парковка автомобилей в таких местах, карается штрафом от 1020 до 1700 грн. При этом за повторное нарушение предусмотрен более серьезный штраф - от 2040 до 2550 грн.

Также патрульный призвали автомобилистов быть ответственными и уважать права других людей.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція України

Видео: Facebook/Патрульна поліція України

Ранее сообщалось, что украинских работодателей обязали оборудовать места для людей с инвалидностью.

Также мы писали, что в Киеве начали работать инспекторы по парковке.