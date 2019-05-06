Спасатели освободили ребенка, который застрял в конструкции эстакады по ремонту автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Сообщается, что 5 мая в 16:42 поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных кооперативов на ул. Новополевой, что в Соломенском районе столицы, ребенок нуждается в помощи.

На место происшествия были направлены спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в конструкции эстакады по ремонту автомобилей застряла нога мальчика 2008 года рождения. С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили ребенка из ловушки. К счастью, здоровью мальчика ничего не угрожает.

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