Участие в массовых мероприятиях 8 и 9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек во всех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Председатель главы Нацполиции Сергей Князев отметил, что ввиду значительного количества участников мероприятий все подразделения полиции должны работать слажено и оперативно с целью недопущения провокаций и нарушений правопорядка. По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, центры на местах начнут работать с 7:00 9 мая и до завершения мероприятий переводятся в чрезвычайный режим работы.

Сергей Князев отметил, что массовые мероприятия пройдут во всех регионах страны. Затем он отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями ведомства.

"Именно местная громада оценивает деятельность полиции. Если работаем на местах эффективно, если нас не критикуют, если нас благодарят, то руководители территориальных подразделений сработали профессионально", - подчеркнул он.

В свою очередь Александр Фацевич сказал: "Руководителям необходимо обеспечить эффективную координацию всех сил и средств полиции, привлеченных на мероприятия". В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов. В то же время полицейские будут осуществлять разъяснительную работу, направленную на недопущение конфликтов между гражданами.

Напомним, пять лет назад в Украине раздвоился День победы. Им осталось 9 мая. Но официальные мероприятия с участием первых лиц власть уже несколько лет подряд проводят днем раньше - 8 мая, объявив эту дату Днем памяти и примирения.

Как сообщала "Страна", избранный президент Украины Владимир Зеленский за последние дни отметился рядом выпадов против России. После этого многие заговорили, что он пытается оседлать риторику Порошенко и понравиться Западу. Поэтому, как он будет позиционировать себя относительно Дня победы - пока вопрос.

Также мы писали, что Кабмин утвердил мероприятия ко Дню победы.