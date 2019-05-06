В Следственном комитете России назвали основной причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево - попадание молнии в самолет. Эта же версия была озвучена накануне, почти сразу же после инцидента.

По словам собеседника, датчик задымления сработал через несколько минут после взлёта (предположительно, от удара молнии). При совершении аварийной посадки, уже на взлетно-посадочной полосе аэропорта у лайнера подломились задние стойки шасси. Об этом сообщает RT.

"Не исключено, что искорёженные в результате удара детали пробили баки, вызвав пожар", - рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет рассматривает различные версии аварии, среди них - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.

Мы собрали главные материалы о трагедии в спецматериале о горевшем самолете.

Как сообщала "Страна", выжившая стюардесса также рассказала о происходившем на борту.