Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение всех серий препарата "Глутоксим", используемого для лечения вторичных иммунодефицитных состояний, производства компаний "Лекхим-Харьков".

Соответствующие распоряжения Гослекслужбы обнародованы на ее официальном сайте 3 мая 2019 года.

Согласно документам, ведомство запрещает оборот препарата в связи с несоответствием требованиям методов контроля качества по показателю "Посторонние примеси".

Речь идет о "Глутоксиме", растворе для инъекций 3%

по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона;

по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона

Производителем лекарств является ЧАО "Лекхим-Харьков", Украина.

Запрет на все серии препарата установили из-за информации от ООО "ЗДРАВО", который является владельцем регистрационного удостоверения № UA/ 5228/01/02 о несоответствии качества из-за "Посторонних примесей" серии 71341001 лекарственного средства "Глутоксим".

Отметим, что "Глутоксим" применяют как средство профилактики и лечения у взрослых вторичных иммунодефицитных состояний (проблемы в работе иммунной системы); для восстановления подавленных иммунных реакций и угнетенного состояния костно-мозгового кроветворения; для повышения устойчивости организма к различным патологическим воздействиям – инфекционным агентам, химическим и/или физическим факторам (интоксикация, радиация); как гепатопротекторное средство при хронических вирусных гепатитах В и С.

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