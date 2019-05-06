Киев с начала мая продолжает заливать дождями. Очевидцы публикуют видео, где автомобили преодолевают водную преграду на дороге, заезжая порой по колеса в воду.

Видео опубликовано на странице портала "Киев оперативный".

На видео, снятое в районе метро "Черниговская", видно, что глубина лужи от проливного дождя достигает бамперов автомобилей. Транспортные средства с трудом преодолевают затопленный участок дороги.

Авторы видео в шутку пишут, что все, кто не успел побывать на море на майских праздниках, могут прямо сейчас получить такую возможность в районе станции метро "Черниовская".

Как сообщала "Страна", Украину зальют поливные дожди. Только на востоке выглянет солнце.

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