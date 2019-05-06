В зоне отчуждения ЧАЭС в районе Чернобыль-2 начала обильно цвести дикая яблоня. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили сотрудники Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

"Возле Чернобыля-2 обильно цветет дикая яблоня", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

До этого сотрудники Чернобыльского заповедника в день 33 годовщина трагедии на Чернобыльской атомной электростанции показали видео о том, как в зоне отчуждения возродилась жизнь спустя 33 года после ядерной катастрофы.

"Мы - самая большая и самая молодая в Украине природоохранная структура, которая была создана Указом Президента через тридцать лет после аварии на ЧАЭС. Сегодня в зоне отчуждения снова цветет весна. И третий день рождения Чернобыльского заповедника дает надежду, что, сделав выводы после ядерной катастрофы, люди сохранят и приумножат возрожденный мир природы для следующих поколений", - рассказали в заповеднике.

Также сообщалось, что за три года число туристов в Чернобыльской зоне увеличилось почти в 10 раз.