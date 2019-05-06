Журналисты проанализировали схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), совершившем аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Выяснилось, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда от входа.

Те, кто сидел на местах во втором и третьем ряду, выжили и почти не пострадали. Четвертый и пятый оказались пусты. Об этом передает Лента.

Все пассажиры, сидевшие на местах с шестого ряда по восьмой, также выжили, у некоторых из них травмы. Из летевших в девятом ряду есть один погибший.

В десятом ряду все пятеро пассажиров выжили, но при этом пострадали.

Из 42 пассажиров, сидевших с 11-го по 19 ряд, выжить удалось только шестерым - трое из них летели на местах в 12 ряду, а также по одному в 13-м, 15-м и 18-м. Таким образом, непосредственно из хвостовой части самолета, которая загорелась после посадки, спастись удалось только двум пассажирам.

В результате произошедшей 5 мая авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек, в том числе героический бортпроводник Максим Моисеев. Тела всех жертв обнаружены и извлечены из-под обломков.

Как сообщала "Страна", выжившая стюардесса рассказала о катастрофе в Шереметьево. Она рассказала о моменте перед аварийной посадкой.

Погибший бортпроводник перед смертью отправил смс-сообщение невесте.