ООН обнародовала отчет о биоразнообразии, в котором сообщается, что состояние природы в настоящее время является худшим в истории человечества. Миллионам видов грозит вымирание. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ученые со всего мира собрались в Париже, чтобы представить отчет ООН по биоразнообразию, который занял около 1800 страниц. Выводы отчета должны быть одобрены представителями 109 стран.

По оценкам ученых, на земле существуют около 8 миллионов видов животных и растений. Из них под угрозой вымирания - около миллиона видов. Живые существа вымирают в десятки раз быстрее, чем в прошлом. Причиной ускоренного вымирания является деятельность людей.

У более полумиллиона наземных видов наблюдается "недостаточная среда для длительного выживания". Если среда не будет восстановлена, то эти виды, вероятно, вымрут в течение десятков лет. Ситуация в океанах - не лучше.

В отчете перечислены пять способов, которыми человечество влияет на биоразнообразие:

Человек превращает леса и луга в сельскохозяйственные угодья и населенные пункты. Чрезмерно вылавливает рыбу в океане. Вызывает сжиганием топлива климатические изменения. Загрязняет землю и воду. Позволяет инвазивным видам растений и животных вытеснять аборигенные.

Также "Страна" писала, что у берегов США ученые обнаружили семерых детенышей редкого кита, вид которого на грани вымирания.

Как сообщала "Страна", экологи предупреждают о стремительном вымирании лемуров на Мадагаскаре.