В королевской семье пополнение. В понедельник, 6 мая, герцогиня Сассексская Меган Маркл родила мальчика. Об этом сообщил Букингемский дворец в Instagram. Отмечается, что принц Гарри присутствовал на родах.

Малыш весит 7 фунтов и 3 унции (это около 3 200 кг). Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Принц Гарри после рождения сына сказал, что оба родителя "абсолютно взволнованы", и поблагодарил публику за поддержку во время беременности. Он также сказал, что у Меган и ребенка состояние хорошее. А также добавил, что они все еще думают над тем, как назвать младенца.

Напомним, что Гарри и Меган Маркл нарушат королевскую традицию и отметят рождение малыша в приватной обстановке.

Как сообщала "Страна", накануне родов в Великобританию приехала мама Меган Маркл 62-летняя Дориа Редлан.