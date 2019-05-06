Сегодня Петр Порошенко провел еще одно громкое назначение на излете своей каденции. Командующим Операции объединенных сил вместо Сергея Наева стал Александр Сырский.

Наев, как заявляется, ушел с должности в связи с плановой ротацией. Он проработал в своей должности один год.

Его преемника Сырского представил лично Петр Порошенко 6 мая в Авдеевке.

"Александр Станиславович успешно прошел все командные должности - от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба, должности, которую он сейчас занимает", - отметил президент.

"В сложных условиях 2014-2015 годов сначала был начальником штаба, а позже возглавлял антитеррористическую операцию. В самые сложные моменты нашей истории обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпору наступления российских войск ", - добавил Порошенко.

"Страна" узнала, что известно об этом военном.

Александр Сырский до АТО

До боевых действий на востоке Украины Александр Сырский командовал 72 механизированной бригадой ВСУ в Белой Церкви, где дослужился до звания генерал-майора.

Это соединение впоследствии стало известно на Донбассе как "черная бригада" или "бригада черных запорожцев". Впрочем, это было уже при других командирах.

Непосредственно перед АТО Сырский был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. Там он отвечал в частности за сотрудничество с НАТО.

О биографии Сырского - где родился и учился - мало что известно. Этой информации нет ни на сайте Минобороны, ни в Википедии.

Судя по декларации на сайте НАПК, Сырский женат, у него есть сын.

В 2016 году Сырский обзавелся земельным участком размером в 1000 квадратных метров под Белой Церковью. А в октябре 2018 года генерал-лейтенант получил служебную квартиру от Минобороны в Киеве. Жилье большое - его площадь превышает 100 квадратных метров.

Также Сырский владеет машиноместом в строящемся гараже. А в 2017 году военный приобрел новый седан Renault Megane за 23 000 долларов.

То есть, за время АТО генерал обзавелся машиной, земельным участком и служебной квартирой в столице.

В 2018 году Александр Сырский зарабатывал примерно по 50 тысяч гривень в месяц. Его супруга Тамара Харченко получила помощь при рождении ребенка - то есть, у военного в семье было пополнение.

Бои за Дебальцево

С началом боевых действий военный стал начальником штаба Антитеррористической операции. Главным образом он проявился во время боев за Дебальцево, которые Украина проиграла.

По информации профильных СМИ, Сырский участвовал в боях за Углегорск, село Редкодуб и в неудачной попытке отбить Логвиново.

Генерал-майор лично руководил отступлением украинских войск из Дебальцево в рамках тактической группы "Барс". Позже он настаивал, что это было не бегство, а именно оступление, которое к тому же остановило противника, отдав ему стратегический железнодорожный узел.

"Я своими подразделениями занял две высоты вдоль дороги, по которой осуществлялся выход. Их заняли десантники и удерживали те две высоты фактически до полного выхода из Дебальцево наших подразделений ... На момент выхода все основные опорные пункты и подразделения противника были подавлены, и он не смог адекватно среагировать на наш выход.

Поэтому выход был проведен организованно - пешком или на машинах, но организовано ", - рассказывал военный "Украинской правде".

Александр Сырский. Фото Минобороны

"Для нас уход из Дебальцево был ключевым моментом, который оттягивал лучшие силы противника. После этих боев не было серьезных, масштабных попыток осуществить атаку. Противник понес тяжелые потери", - оправдывал Сырский сдачу города.

В марте 2015 года президент наградил генерал-майора за бои на Дебальцевском плацдарме орденом "За мужество" 2-й степени.

Бойцы ВСУ, которые участвовали в обороне города, рассказывали СМИ, что они помнят о Сырском. Так, комбат 79 бригады Максим Миргородский (позывной Майк) говорил:

"Мы принимали участие в штурме Логвиново 12 февраля.

Бой начался где-то в 5:30 утра. Я был в резерве, потому что у меня была легкобронированная техника – 6 БТР, один ЗУ-23 и БРДМ. 30-ка завязала бой. Через несколько часов все зачистили, оставался последний дом на краю возле трассы. Три часа из девяти мы стояли в городе.

Для успеха мне не хватало танков. Нам в штабе Сырский сказал, что из Дебальцево будет ответная атака с проходом наших танков. Но помощи не было".

Сам Сырский в том же интервью рассказывал, что обращался за помощью в штаб 30-й бригады в Луганском, но ее там не дали.

Также атошники обвиняли Сырского в том, что до ВСУ не довели вовремя приказа об отступлении из Дебальцево, из-за чего войска понесли потери.

Арти Грин, офицер артиллерийской разведки в секторе С: "Просто комично выглядит утверждение, что "приказы получали командиры подразделений лично" (sorry, генерал Сырский). Мы-то знаем, как это было!".

В то же время разведчик отзывался о Сырском неплохо:

"Не самый плохой украинский генерал. По крайней мере, умеет слушать и слышать, если звучат дельные мысли, и, что подкупает, умеет обходиться без короны".

Однако, как свидетельствуют многие данные, отход из Дебальцево был действительно беспорядочным. Из-за опоздания приказа об отступлении войскам пришлось уходить, бросая технику и тяжелое оружие. Именно поэтому многие ветераны АТО требуют провести расследования по Дебальцево (и также по Иловайску), чтобы выяснить степень вины командования в разгроме.

Подробнее о сдаче города "Страна" рассказывала в материале "Была задача сдать Дебальцево". Военные рассказали, как ВСУ помогли сепаратистам окружить город".

Кстати, расследование по Дебальцево после победы на выборах уже анонсировали у Владимира Зеленского.

Дальнейшая служба

Сайт Минобороны в 2017 году маркировал Сырского руководителем Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Причем на сайте ведомства он уже указан как генерал-лейтенант. Новое звание ему присвоил в 2016 году Петр Порошенко.

Порошенко повышает Сырского. Фото Минобороны

До своего назначения на место Наева, Сырский был главой Объединенного оперативного штаба ВСУ.