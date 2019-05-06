Командир совершившего аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" воздушного судна Денис Евдокимов имел более 6 с половиной тысяч часов общего летного стажа. Из них - более 1 400 часов он летал на Superjet. Об этом заявили в компании "Аэрофлот".

"Пилот лайнера попавшего в авиакатастрофу опытный. Общий стаж пилота 6,8 тыс. часов, из них более 1,4 тыс. на Superjet. Командиром воздушного судна он стал два года назад", - сообщил представитель авиакомпании, которого цитирует РБК.

Мизхаил Евдокимов вместе со вторым пилотом Максимом Кузнецовым управлял самолетом SSJ100, который вечером 5 мая загорелся при посадке в Шереметьево. Оба они сейчас находятся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней тяжести, с отравлением продуктами горения.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский выразил сочувствие родным погибших в Шереметьево. Также он упомянул жертв терактов на Шри-Ланке.

Напомним, что Следственный комитет России уже назвал основные версии авиакатастрофы в московском Шереметьево. Среди них - неблагоприятные метеоусловия.