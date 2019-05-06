Президент Украины Петр Порошенко призвал избранного главу государства Владимира Зеленского надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины. Об этом он отметил на встрече с военнослужащими операции объединенных сил (ООС) в понедельник в Донецкой области.

"Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию Украинского государства", - сказал Петр Порошенко

Глава государства также поблагодарил военнослужащих за достойную службу. "Мои помощники насчитали, что за 5 лет я осуществил почти 40 поездок на восток, из них 25 – на линию фронта. Сегодня, наверное, это мой последний визит как президента Украины", - отметил он.

Напомним, сегодня, 6 мая, президент Петр Порошенко назначил нового командира ООС: вместо Сергея Наева им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

Как сообщала "Страна", Наев отчитался о годе ООС на Донбассе: военные вернули три населенных пункта и 24 кв. км территории.

Напомним, замначальника штаба командования ВВС ВСУ подозревают в шпионаже в пользу России.