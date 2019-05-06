Генерал Александр Сырский заменил Сергея Наева на посту командующего Объединенных сил на востоке Украины. О таком решении Петр Порошенко сообщил в Часов Яре Донецкой области, передает "112 Украина".

"По предложению министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства ООС. Поэтому я принял решение поддержать предложение МО и назначить на должность командующего ОС генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича", - сказал Порошенко.

Он поручил новому командующему ООС умело применять свой опыт "и в координации с руководством государства обеспечить освобождение украинской земли и восстановления украинского суверенитета над оккупированными территориями".

Фото: Александр Сырский

В звании генерал-майора Сырский, во главе сформированной им группы "Барс", прикрывал выход ВСУ из Дебальцево в феврале 2015 года.

Ранее "Страна" информировала, что ГПУ вызывает Порошенко на допрос 7 мая.