На сайте Букингемского дворца подтвердили, что у супруги принца Гарри Меган Маркл начались роды.

"Официальное подтверждение от Букингемского дворца. У герцогини Сассекской начались схватки сегодня утром", - говорится в заявлении дворца.

Поклонники с нетерпением ожидают новость о появлении малыша на свет и уже запустили в социальных сетях флешмоб под хэштегом #babysussex.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри

Ожидалось, что рождение первенца принца Гарри и Меган Маркл произойдет в Виндзоре, возле которого патрулируют не только британские СМИ, но и множество поклонников королевской семьи. Однако врачи предупредили, что возможно Меган Маркл родит в больнице "Фримли-Парк" в Суррее искусственным способом.

Ранее "Страна" информировала, что принц Гарри и Меган Маркл съехали из Кенсингтонского дворца.