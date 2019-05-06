В понедельник, 6 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с раввинами крупнейших украинских городов. В ходе мероприятия обсуждались важные для евреев Украины вопросы: развитие еврейской жизни в Украине, сохранение и укрепление межнационального и межрелигиозного мира и спокойствия в стране. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

За круглым столом с новоизбранным главой государства собрались: раввин из Днепра Шмуэль Каминецкий, раввин из Киева Моше Реувен Асман, раввин Мойше Москович из Харькова, раввин Авроом бен Шалом-Дов-Бер Вольф из Одессы, раввин из Житомира Шломо Вильгельм, а также раввин Пинхас Вышецкий из Донбасса.

Раввины поздравили Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, пожелали ему успехов на этой должности. "Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Раввин Пинхас Вишецкий, долгое время проживший в Донецке, отметил, что это наиболее правильный и действенный путь. "Даже немного света отгоняет много темноты, - вспомнил древнееврейский мудрость раввин Каминецкий. - Есть три главных фактора успеха вашего правления: правосудие, честность и мир. Никогда не делать того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Вот главное правило".

Среди прочего на встрече речь шла о борьбе с антисемитизмом. Так, участники отметили, что в Украине сегодня эта проблема не является острой, как в других странах мира. Ежегодно в Украину приезжает более 800 000 паломников, здесь похоронены 150 еврейских праведников. "Сейчас в Украине проживает не менее полумиллиона евреев, для которых Украина - родная земля, которую мы любим. И мечтаем о том, чтобы жизнь в Украине было достойным и счастливым для всех людей, - отметил Каминецкий. - Нет никаких противоречий в том, чтобы быть евреем и быть настоящим патриотом Украины". В конце встречи гости подарили Владимиру Зеленскому эксклюзивное издание Торы – Пятикнижие Моисея.

Фото: раввины Шломо Вильгельм, Шмуэль Каминецкий и Моше Асман

Фото: "Круглый стол" Зеленского и раввинов

Ранее, 30 апреля, новоизбранный президент провел встречи с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием и главой УПЦ Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, а 2 мая - с духовными лидерами мусульман Украины.

Как сообщала "Страна", Зеленский выразил сочувствие родным погибших в Шереметьево и напомнил о потерях на Донбассе.