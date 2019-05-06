Директора Моршинского городского центра занятости оштрафовали на 5,1 тыс. грн за то, что он отправлял фото порнографического характера несовершеннолетнему. Об этом пишет Zaxid.net.

Летом 2018 года он несколько дней подряд пересылал на мобильный несовершеннолетнему мальчику мужской половой орган в эрегированном состоянии. Во время суда 58-летний мужчина признал свою вину.

Согласно судебным материалам, известно, что переписка между мальчиком и директором центра длилась 10 дней - с 19 по 28 июня 2018 года. Кем руководителю центра приходится подросток неизвестно. Также неизвестна и цель переписки.

Кроме штрафа в 5,1 тыс. грн мужчина еще должен оплатить 1001 грн за проведенную экспертизу.

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