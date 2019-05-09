На конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле, ожидается приезд вдвое меньшего числа туристов, чем прогнозировали. Как пишет haaretz со ссылкой на продюсеров, музыкальный конкурс посетят около 5 000 иностранцев. Это скромное количество по сравнению с тем, сколько туристов посещали Евровидение в других странах.

"Тель-Авив ожидает 10 000 туристов, но нам повезет если приедут 5 000. Полеты в Израиль дороги. Местные отели установили высокие цены и теперь снижают их в последнюю минуту", - рассказали организаторы.

Отмечается, что ракетный обстрел юга Израиля не изменил планы подготовки к шоу. В выставочном центре проводятся репетиции и ни одна делегация не отменила свое участие. Тем не менее, ракетные удары в столичном регионе и дальнейшая эскалация могут остановить это событие.

Также еще одной из причин называется высокая стоимость билетов. На данный момент организаторы решили отменить продажу VIP-билетов на полуфинал и стали предлагать 10% скидку на билеты.

Напомним, Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Украина в конкурсе участвовать не будет из-за скандала, разразившегося во время проведения Нацотбора. Однако гостем Евровидения будет Верка Сердючка.

Ранее "Страна" писала о том, что "Исламский джихад" пригрозил сорвать Евровидение в Израиле.

Также мы сообщали, что в Тель-Авиве прошли первые репетиции конкурса Евровидение-2019