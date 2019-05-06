В Париже здание полиции в 19-м районе закрыли на два дня из-за появления в участке блох и распространения паразитов в помещениях сотрудников. Об этом сообщает Sky News.

Полицейское отделение закрыли после того, как офицеры пожаловались на укусы насекомых. Некоторые из них принесли паразитов в свои дома, "заразив" родных. Полицейский профсоюз Alliance сообщает, что чиновники не занимались дезинфекцией насекомых, которые расплодились несколько недель назад. И условия работы полицейских стали неудовлетворительными.

К требованию профсоюза закрыть полицейский участок для полной дезинфекции теперь прислушались. Специалисты по борьбе с вредителями войдут в здание в понедельник и вторник (6 и 7 мая) чтобы уничтожить блох.

Ранее в Париже демонстранты начали забрасывать камнями полицейских.

Как сообщала "Страна", 13 апреля во Франции полиция применила против "желтых жилетов" водяные пушки и слезоточивый газ.

Напомним, 6 апреля во Франции "желтые жилеты" бастовали против правительства 21-й уик-энд подряд. Отметим, что изначально акции "желтых жилетов" начались во Франции еще в 2018 году и были направлены против планов по повышению налога на бензин.