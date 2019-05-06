Полиция задержала двух вооруженных мужчин во время розыска убийц замначальника Барышевского отделения Национальной полиции Антона Павленко.

На данный момент правоохранители проверяют их причастность к преступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь главного управления Национальной полиции Киевской области Николай Жукович в эфире ObozTV.

Он уточнил, что сотрудник полиции, находясь вне службы, отдыхал в кафе в кругу друзей. Павленко вышел ночью на террасу, и в это время у него совершили смертельный выстрел.

Тогда в области было введено специальную операцию "Сирена", которая продолжалась до вечера. В ее рамках полиция и обнаружила двух уроженцев Черкасс с арсеналом огнестрельного оружия.

У подозреваемых изъяли два пистолета, глушители, револьвер и патроны.

"Примерно в 22:00 мы задержали легковой автомобиль, в котором находились двое человек. Во время осмотра этого транспортного средства, мы обнаружили и изъяли пистолеты с глушителями. Касаются ли они убийства, мы сейчас проверяем", – рассказал Жукович.

Открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь правоохранителя. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 5 мая заместителя начальника Барышевского отделения полиции застрелили возле ресторана.

Также мы писали, что в конце апреля полиция задержала киевлянина, который убил посетителя супермаркета.