За минувшую неделю в Украине 1399 человек заболели корью. А с начала 2019 года заболевших насчитывается более 45 000 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ, в течение 18-й недели 2019 корью заболели 1399 человек - 778 взрослых и 621 ребенок. В частности, с 25 апреля по 2 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (327 больных: 254 взрослых и 73 ребенка), Киеве (132 больных: 78 взрослых и 54 ребенка), Тернопольской (130 - 30 взрослых и 100 детей), Киевской (111 - 60 взрослых и 51 ребенок), Ровенской (74 - 25 взрослых и 49 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 2 мая 2019) корью заболели 45147 человек - 21121 взрослый и 24 026 детей. От осложнений умерли 17 человек. На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не была привита из-за противопоказаний к вакцине. Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тысяч человек, 38 из которых умерли.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина попала в топ-3 мира с самой высокой заболеваемостью корью.

Также мы сообщали, что в Сумах больная корью женщина родила и после этого умерла.