Бортпроводница SSJ-100 рассказала о моменте перед аварийной посадкой борта в аэропорту Шереметьево. По словам Татьяны Касаткиной, был сильный град, а перед аварией был слышен хлопок и видна вспышка. Об этом девушка сообщила в эфире телеканала "Россия-24", - пишет ТАСС.

"Мы взлетели, попали в тучу. Был сильный град, и вот в этот момент произошел хлопок и вспышка такая, как электричества", - сказала она. По словам Касаткиной, во время посадки "все начали соскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости".

Командир воздушного судна Денис Евдокимов отметил, что "из-за молнии произошла потеря радиосвязи" и переход на аварийный режим управления. По его словам, связь с диспетчерами через аварийную частоту была кратковременной и прерывистой. "Несколько слов получалось сказать, потом она пропадала, и нужно было снова подключать", - пояснил он в эфире телеканала.

Как сообщала "Страна", самолет Sukhoi Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Напомним, бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего спасал пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100, погиб, но перед этим успел отправить смс невесте с текстом: "Я тебя люблю".