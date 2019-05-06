Сегодня около Петра Порошенко снова свалился в обморок солдат. Это стало уже "доброй" традицией - вокруг президента постоянно кто-то теряет сознание.

В основном это военнослужащие. Порошенко любит долго произносить речи перед выстроенными на плацу военными. И то ли от содержания этих речей, то ли от солнца, солдаты регулярно валятся в обморок.

Вместе с сегодняшним инцидентом - это уже шесть случаев только солдатских обмороков. А еще рядом с Петром Алексеевичем падали штатские - священник, омбудсмен и даже сын президента.

"Страна" вспомнила все случаи, когда люди теряли сознание в присутствии Порошенко.

6 мая 2019. Речь на День пехоты в Авдеевке

6 мая, возле Петра Порошенко упала в обморок военнослужащая. Это произошло в Авдеевке, на праздновании Дня пехоты.

Президент говорил речь. В этот момент девушка, которая стояла слева от Порошенко, пошатнулась, и ее повело в сторону.

Ее тут же подхватили стоящие рядом. Порошенко прервал речь и пошел за солдатами, которые несли военную.

Потом он вернулся к трибуне, обернулся и приказал по-русски: "Сомкнуть строй". А в микрофон добавил: "И так бывает".

5 января 2019. Подписание Томоса

В этом году 5 января в Стамбуле рядом с Порошенко в обморок упал священник. Это произошло во время ожидания подписания Томоса.

Во время долгой церемонии рядом с украинским президентом упал в обморок священнослужитель.

3 декабря 2018. Прямой телеэфир

В прямом эфире украинского телеканала ICTV прямо во время выступления президента Украины Петра Порошенко в программе Свобода слова потеряла сознание Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она упала сразу после слов Порошенко: "Вы видели мгновенную реакцию всего мира".

Ведущий попросил воды для упавшей в обморок и объяснил, что Денисова получает квалифицированную медицинскую помощь.

Вернувшийся спустя несколько секунд на трибуну Порошенко объяснил случившееся высокой нагрузкой, с которой работает омбудсмен.

24 августа 2018 года. Парад ко Дню независимости

Во время парада в День Независимости в прошлом году один из солдат почетного караула потерял сознание на Крещатике. Это произошло около 10:35, когда президент произносил речь. Военного подхватили и увели. А позже заменили почетный караул.

Солдат упал во время слов Порошенко о связи Украины и ЕС: "Я хочу отдельно обратить внимание: и мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет законченным и идеальным проектом. Цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины. На континенте все, кто не ослеплен российскими деньгами, понимают, что без независимой европейской страны, мира и безопасности в Европе было бы меньше".

Позже стало известно, что на Крещатике потерял сознание еще один военный. В этот раз солдат Десантно-штурмовых войск Украины. Он упал во время минуты молчания. Его не успели подхватить, и он упал на асфальт. Пострадавшего оттащили коллеги.

Фото: kiev.informator.ua

26 марта 2018 года. Годовщина создания Нацгвардии

Этой весной президент произносил речь в честь годовщины Нацгвардии. За ним стояли два знаменосца. Во время минуты молчания один из них зашатался и упал на колено. Его подхватили и увели. Место у знамени заняли другие военные.

14 марта 2018 года. Встреча президента Австрии Александра ван дер Беллена

Также в этом году произошел курьезный случай с шапкой солдата почетного караула. Перед Администрацией президента в Киеве встречали президента Австрии. Внезапно один из военных потерял шапку, когда отдавал салют. Она выкатилась на красную дорожку. Петр Порошенко вернул головной убор.

Видео обнародовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook. Он отметил, что это было "очень по-человечески".

25 ноября 2017 года. День памяти жертв голодомора

Еще один обморок произошел во время памятных мероприятий возле Мемориала жертвам Голодомора с участием президента. Рухнувшего солдата почетного караула увезла скорая помощь. Свидетели говорят, что он ослабел и упал.

Фото:kiev.informator.ua

23 августа 2014. Молебен за Украину

В 2014 году сын президента упал во обморок прямо во время молебна за Украину в киевском соборе Святой Софии. Ему стало плохо во время церемонии, он несколько раз закрыл глаза и начал падать. Его подхватил стоящий за ним бывший президент Украины Виктор Ющенко. Через некоторое время мальчик пришел в себя и вернулся в храм.

7 июня 2014 года. Инаугурация Петра Порошенко

Первый случай произошел на инаугурации – караульный потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент. Он выронил карабин и упал на красную дорожку. Случай тут же стали интерпретировать, как символ. Одни говорили, что это хороший знак - солдат потерял оружие, значит, скоро закончатся боевые действия на востоке Украины. Другие считали, что - это недоброе предзнаменование.