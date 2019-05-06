Новый командующий Объединенных сил на востоке Украины будет представлен 6 мая. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в командовании операции Объединенных сил.

"Сегодня будет представлен новый командующий. Это произойдет в связи с ротацией генерала Наева", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что ранее, 16 марта 2018 года, президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Как сообщала "Страна", генерал Наев рассказывал, что бойцы ООС вернули три населенных пункта и 24 кв. км территории в зоне боевых действий на Донбассе.

Также сообщалось, что в зоне ООС в ходе боя пропал украинский военный. Инцидент произошел возле села Николаевка Донецкой области.