В Следственном комитете России опубликовали кадры изнутри сгоревшего авиалайнера "Superjet 100" в аэропорту Шереметьево. Напомним, что "Страна" ведет хронику событий онлайн.

Основной версией трагедии является попадание молнии в самолет в воздухе. Из-за этого на борту могла отключиться электроника. Рассматриваются и другие версии. Также среди причин трагедии рассматривается недостаточная квалификация персонала, неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

Отметим, что пожар возник уже при посадке.

Сгоревший "Суперджет"изнутри: кадры СКР.

Сдедователи заявили, что пока рассматривают разные версии произошедшего. Среди них - недостаточная квалификация персонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. pic.twitter.com/2ilN6sBOaA — bbcrussian (@bbcrussian) 6 травня 2019 р.

Как сообщала "Страна", командир самолета, сгоревшего в Шереметьево, а также члены экипажа госпитализированы в московское НИИ Склифосовского в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что следователи приступили к расшифровке черных ящиков.