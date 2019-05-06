Во вторник, 7 мая, Украину накроет циклон Xerxes. Он, как и циклон Valentin, принесет с собой в страну дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В западных областях осадки местами ожидаются сильные. Кое-где в районах Прикарпатья возможен мокрый снег. В восточной части Украины удержится сухая солнечная погода", - сообщает синоптик Наталья Диденко. По прогнозам синоптика, температура воздуха в стране "продемонстрирует невероятный контраст". Так, холоднее всего будет на западе Украины: максимум - до +5...+12, в Карпатах и того меньше - до +1...+5. "На востоке будет теплее, днем +20...+26, на остальной территории +12...+18, в центральных областях местами до +20. Ветер будет веять с северо-запада; обещают от порывистых до сильных порывов. На востоке направление ветра - юго-восточное, он будет мягче", - сообщает синоптик.

В Киеве во вторник погода будет дождливая, с порывистым ветром. Температура воздуха в столице ближайшей ночью прогреется до +12, днем 7 мая ожидается около +17. "Качели с градусами продолжаться: в Киеве 8 мая похолодает до +10...+13, 9 мая потеплеет до +15...+17", - прогнозирует Наталья Диденко.

Тех, кто собрался в Карпаты "нюхать цветочки на полонинах", синоптик предупредила, что пуховки и лыжные ботинки будут не лишними.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптики сообщали, какой будет погода в Украине до конца майских праздников.

Ранее народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.