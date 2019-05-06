Большинство популярных блогов распространяют недостоверную и непроверенную информацию о здоровом питании и потере веса. Об этом сообщила на своей странице в соцсети и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, ссылаясь на ученых университета Глазго.

Чиновница объяснила, как было организовано исследование. Блоги выбирали по критерию количества фолловеров - более 80 000 человек по крайней мере в одной социальной сети. Также профиль блогера должен был быть верифицирован, а страница, которую он ведет активной. По этим критериям в исследование вошли 9 топовых блогов страны, которые дают советы о питании и уменьшения веса.

Далее ученые провели анализ публикаций на этих ресурсах за промежуток времени с мая по июнь 2018 года. Анализ осуществляли на основе двенадцати критериев, оценивали достоверность. Среди них - ссылка на научно обоснованные источники, прозрачность и понятность информации, надежность источников, предвзятость и соблюдения базовых критериев здорового питания.

С каждого блога были отобраны 10 последних публикаций по рецептам. Их также проанализировали по показателю энергетической ценности продуктов, содержания углеводов, белков, жиров, насыщенных жиров, клетчатки, сахара и соли. Для ориентира по сравнению показателей ученые пользовались данными кампании по снижению потребления калорий, разработанными в Public Health England.

По этим показателям блоггер, набравший 70% в соответствии критериев, проходил тест на подлинность. По результатам оценки, такой "тест" прошел только один.

Что же оказалось не так с популярными блогами? Большинство из них высказывали свое мнение как факт. Их советы не соответствовали критериям здорового питания. Они не описывали оговорки к тому или иному продукту, которые могут быть опасны для здоровья. Не предоставляли достоверных источников информации.

"Результаты этого исследования - очередное подтверждение того, насколько важно критически относиться к любой информации. Особенно той, что касается здоровья", - пишет Ульяна Супрун и добавляет, что фактически любой человек без надлежащей квалификации может создать ресурс о здоровье, писать в нем собственные советы и распространять для широкой аудитории. И это очень опасно, поскольку блоги о здоровье довольно популярны и имеют большой охват аудитории.

"Чтобы уберечься от этого нужноы максимально популяризировать научный подход при поиске ресурсов. В куче материалов о здоровом образе жизни, лечение и профилактику болезней можно найти очень много информационного мусора. Если на него напасть и довериться, можно потерять много времени, денег и навредить своему здоровью",- предостерегает и.о. министра и добавляет, что в отношении здоровья лучший советчик - это ваш врач.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун рассказала украинцам, чем опасны информационные пузыри и как из них выбраться самостоятельно.

Также мы сообщали, что Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть руки.