Сегодня, 6 мая, возле Петра Порошенко упала в обморок военнослужащая. Это произошло в Авдеевке, на праздновании Дня пехоты.

Президент говорил речь. В этот момент девушка, которая стояла слева от Порошенко, пошатнулась, и ее повело в сторону.

Ее тут же подхватили стоящие рядом. Порошенко прервал речь и пошел за солдатами, которые несли военную.

Потом он вернулся к трибуне, обернулся и приказал по-русски: "Сомкнуть строй". А в микрофон добавил: "И так бывает".

Солдаты рядом с президентом регулярно падают в обморок. Нынешний случай - уже шестой.

Первый раз это случилось на инаугурации Порошенко. Еще один знаковый случай произошел во время парада на День Независимости в центре Киева.

"Страна" собрала все случае "падежа" рядом с президентом.

А зимой в ожидании Томоса рядом с Порошенко упал в обморок священник.