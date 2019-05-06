В понедельник, 6 мая, народный депутат Наталия Королевская зарегистрировала проект постановления №10271 с требованием отправить в отставку министра социальной политики Андрея Реву.

Также при поддержке Наталии Королевской был подан иск в Окружной административный суд города Киева за оскорбительные высказывания министра в адрес граждан Украины.

"Оскорбив и унизив пенсионеров Донбасса, министр Рева устроил настоящую дискриминацию людей по признаку места жительства, что недопустимо для государственного деятеля такого ранга. Министр, который своими высказываниями раскалывает украинское общество и унижает людей, должен понести ответственность и немедленно уйти в отставку", – отметила нардеп.

По ее словам, такими действиями чиновник грубо нарушил статьи Конституции, Уголовного и Гражданского кодексов Украины, устроив дискриминацию людей по месту проживания и разжигание межнациональной вражды (ч. 2 ст.161 Уголовного кодекса Украины). За такие преступления предусмотрена ответственность от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности.

"Мы зарегистрировали проект постановления №10271, подали в суд и требуем, чтобы Рева не только ушел в отставку, но и понес уголовную ответственность за свои действия! А вместе с ним на свалку истории должен отправиться и весь Кабинет министров. Мы добьемся ответственности Ревы и этого антинародного правительства, чтобы больше ни одному чиновнику не было повадно оскорблять украинцев!" - резюмировала оппозиционный политик.

Фото: Страна ua

Ранее Андрей Рева в резкой форме раскритиковал жителей оккупированного Донбасса. Речь министра появилась в сюжете BBC, посвященной проблемам жителям "ЛДНР".

"Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей", – сообщил чиновник.

Напомним, что Бойко требовал возбудить дело против министра Ревы за его слова о "мразях" в "ЛДНР".

Как сообщала "Страна", Тимошенко также потребовала отставки министра Ревы после его слов о "мразях в "ЛДНР".