Бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего спасал пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100, погиб. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает ТАСС.

Максим Моисеев проходил срочную службу в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Ему было 22 года. Стало известно, что перед смертью он написал прощальное смс своей невесте. "Я тебя люблю", - написал он своей избраннице. Девушка тоже работает бортпроводником. Сейчас она находится вместе с его родителями.

"Максим Моисеев, 1998 года рождения, был призван на военную службу 12 мая 2016 года. Служил в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, незадолго до увольнения служил при госпитале, где оказывал помощь людям, в том числе и после хирургических операций. Бывшее руководство и сослуживцы говорят, что он был неравнодушным и отзывчивым человеком, который стремился помочь людям", - рассказали в Росгвардии.

Максим Моисеев и его девушка Ксения. Фото:t.me/breakingmash

Ранее появилась информация, что Максим Моисеев погиб, однако его сестра опровергла эту информацию. Однако позже смерть бортпроводника подтвердили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что командир корабля, второй пилот и бортпроводница находятся в институте Склифосовского. У них состояние средней тяжести.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.