"Перед смертью отправил смс невесте". В Росгвардии подтвердили гибель бортпроводника сгоревшего в Шереметьево самолета
Бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего спасал пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100, погиб. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает ТАСС.
Максим Моисеев проходил срочную службу в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Ему было 22 года. Стало известно, что перед смертью он написал прощальное смс своей невесте. "Я тебя люблю", - написал он своей избраннице. Девушка тоже работает бортпроводником. Сейчас она находится вместе с его родителями.
"Максим Моисеев, 1998 года рождения, был призван на военную службу 12 мая 2016 года. Служил в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, незадолго до увольнения служил при госпитале, где оказывал помощь людям, в том числе и после хирургических операций. Бывшее руководство и сослуживцы говорят, что он был неравнодушным и отзывчивым человеком, который стремился помочь людям", - рассказали в Росгвардии.
Максим Моисеев и его девушка Ксения. Фото:t.me/breakingmash
Ранее появилась информация, что Максим Моисеев погиб, однако его сестра опровергла эту информацию. Однако позже смерть бортпроводника подтвердили в Росгвардии.
Ранее сообщалось, что командир корабля, второй пилот и бортпроводница находятся в институте Склифосовского. У них состояние средней тяжести.
Напомним, самолет Sukhoi Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.