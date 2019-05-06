Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах пропустит ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов против "Барселоны". Игра назначена на вторник, 7 мая. Об этом сообщает FootballUA.

"У Салаха сотрясение мозга. Он чувствует себя нормально, но врачи не разрешают ему выходить на поле", - сообщил наставник английской команды Юрген Клопп.

Египетский футболист Мохаммед Салах получил повреждение в матче 37-го тура АПЛ против "Ньюкасла", и был вынужден покинуть поле на носилках в середине второго тайма.

Фото: Мохаммед Салах

Также главный тренер "Ливерпуля" подтвердил, что в игре на Энфилде не примет участие ещё один нападающий Роберто Фирмино. "Фирмино нам завтра не поможет. Каким будет наш подход к матчу? Мы попытаемся выиграть", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Как сообщала "Страна", англичанам для выхода в финал "Лиги Чемпионов" необходимо обыграть на своем родном стадионе "Барселону", после выездного поражения 0:3 в столице Каталонии.

Напомним, что в другом полуфинале голландский "Аякс" на выезде победил английский "Тоттенхэм".