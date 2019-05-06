Во вторник, 7 мая, Генеральная прокуратура вызывает президента Петра Порошенко на допрос. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

"На завтра вызван (Порошенко)", - сказал собеседник журналистов.

По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года. "И для подписи старого (протокола допроса) и для дополнительного допроса", - отметил собеседник.

В свою очередь, начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос на завтра 7 мая. Время допроса не уточняется.

Как сообщала "Страна", в Украине и за рубежом создана группа специалистов, которые будут заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Отметим, что ранее об уголовном преследовании Петра Порошенко заявлял юрист Андрей Портнов.

Ранее олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с Владимиром Зеленским, заявил, что выступает против уголовного дела по Порошенко после выборов, но хочет разобраться с его окружением.

На днях в ГПУ на допрос в качестве подозреваемых вызвали Ложкина, Филатова, Гонтареву.