Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в московском Шереметьево, в которой погиб 41 человек. Слова сочувствия он написал на своей странице в соцсети. При этом он упомянул не только погибших в Шереметьево, но и потери на Донбассе, а также жертв терактов в Шри-Ланке. Зеленский напомнил, что жизнь человека является высшей ценностью.

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет.

А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизни главной целью", - написал в соцсети Зеленский.

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Ранее "Страна" писала о том, что стало известно состояние командира рухнувшего в Шереметьево самолета.

Также мы сообщали, что в авиакатастрофе в Шереметьево пострадал украинец, его госпитализировали.