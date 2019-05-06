Сотрудники Киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления полиции, под руководством Генеральной прокуратуры, прекратили деятельность четырех интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top с пиратскими фильмами.

По данным силовиков, ежедневно на сайтах фильмы смотрели более 100 тысяч человек, а сайт Kinogo является одним из самых известных пиратских ресурсов в поисковых системах Интернета. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Киберполицию.

"Ежемесячно за рекламу на пиратских онлайн-кинотеатрах злоумышленники получали несколько тысяч долларов, которые распределяли между собой. Один из сообщников - действующий сотрудник фискальной службы Украины", - отмечается в сообщении.

Киберполиция провела обыски по месту жительства злоумышленников и в одном из региональных управлений ГФС. По результатам обысков правоохранители изъяли и направили на экспертизу технику, с помощью которой осуществлялась деятельность пиратских веб-ресурсов. Работа всех четырех пиратских ресурсов прекращена.

По данным Киберполиции к администрированию и продвижению этих пиратских ресурсов были причастны двое братьев из Днепропетровской области 38-ми и 32-лет.

"Для охвата более широкой аудитории, они распространяли информацию о деятельности своих ресурсов в социальных сетях, создавая соответствующие публичные группы",- говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщникам грозит штраф или лишение свободы до шести лет. Как сообщалось, 8 апреля Киберполиция начала всеукраинскую операцию "Пират", направленную на противодействие пиратству в Украине.

Как сообщала "Страна", фанаты "Мстителей" избили мужчину в кинотеатре за спойлеры к новой части.

Отметим, что в Украине передали в суд первое дело за скрытую запись фильма в кинотеатре.